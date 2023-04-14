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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:50

В Рыбинском районе в ДТП на трассе погиб 25-летний водитель

Машину вынесло с дороги на 50 метров
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Рыбинском районе в ДТП на трассе погиб 25-летний водитель. Фото: Красноярская служба спасения

В Рыбинском районе в ДТП на трассе погиб 25-летний водитель. Фото: Красноярская служба спасения

14 апреля в Рыбинском районе погиб молодой водитель. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

Утром на 38 километре дороги Заозерный-Агинское 25-летний водитель на автомобиле «Форд Фокус» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел с трассы. Как сообщают в краевой Службе спасения машина перевернулась несколько раз, ее нашли в 50 метрах от дороги. Водитель погиб на месте.

Госавтоинспекторы сообщают, что молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии.