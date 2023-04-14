Начальник краевого главка Александр Речицкий предложил установить в Норильске больше камер видеонаблюдения. Фото: МВД по краю

14 апреля начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил главе Норильска установить в городе больше камер. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

Первым обсуждаемым вопросом стало развитие в Норильске современных интеллектуальных систем видеонаблюдения. Сейчас создается система, которая включит в себя более 350 камер, часть из которых будет обладать возможностью распознавания госномеров транспорта и биометрической идентификации лиц. Реализация системы рассчитана до 2025 года. Обсуждался и вопрос установки камер в аэропорту Норильска.

Затем глава города и начальник главка обсудили межведомственное взаимодействие соцобеспечения полицейских, работающих в условиях Крайнего Севера. Кроме того, Карасев и Речицкий оценили работу передвижного пункта, на базе которого в случае чрезвычайной ситуации может быть развернут оперштаб.