Руководители краевых силовых ведомств устроили совместный личный прием граждан в Норильске. Фото: МВД по краю

Накануне в Норильске прокурор Красноярского края Роман Тютюник, начальник ГУ МВД Александр Речицкий и руководитель регионального СК Алексей Еремин провели личный прием граждан. Встреча проходила в здании городской администрации.

Прокурору норильчане жаловались на решения органов следствия, действия властей и управляющие компании. В адрес МВД чаще всего задавали вопросы по расследованию уголовных дел, в ответ Александр Речицкий поручил провести соответствующие проверки. Руководитель СК принял обращение женщины, чей муж погиб от удара током во время работы на большегрузе.

В целом же большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ и задолженностей по зарплате. О принятых мерах и результатах рассмотрения обращений норильчан уведомят в, установленные действующим законом.