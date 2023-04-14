В Красноярске собираются отремонтировать 10 мостов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В 2023 году в Красноярске собираются отремонтировать 10 мостов. Об этом сообщают Gornovosti.
Подрядчик должен будет поменять асфальт на переправах и бордюры, а также отремонтировать тротуары. Еще одним пунктом стоит замена разметки. Срок сдачи работ – до 1 ноября 2023 года. Начальная цена контракта – 321, 4 млн рублей.
Отремонтировать планируют следующие мосты:
- путепровод по Мичурина через Красраб
- мост через Качу у РМЗ в районе Брянской, 140;
- мост через Качу у Шиноремонтного завода у Брянской, 280А;
- мост через Качу в районе здания на Перенсона, 39А;
- Коммунальный мост - от Вейнбаума до путепровода на острове Отдыха;
- путепровод на острове Отдыха;
- мост через Абаканскую протоку;
- «Октябрьский мост»;
- «Октябрьский мост» через протоку Татышев;
- подходы к «Октябрьскому» мосту на Татышеве.