В Канске разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

Фото: телеграм-канал «Поиск пропавших детей – Красноярск»

В Канске уже сутки ведутся поиски 13-летней девочки. Она ушло около 14.00 13 апреля из школы №6, сообщает телеграм-канал «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Школьница среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы русые длиной до плеч.

В день пропажи на ней была красная шапка, зеленая парка с мехом, черные брюки и черные ботинки. С собой у девочки розовый рюкзак.

Всех, кто знает что-то о местонахождении подростка, просят позвонить по номеру 8 (39161) 4-20-01 или 8-950-99-66-066.