Красноярцев приглашают принять участие в донорской акции «Капля добра»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 15 апреля состоятся ежегодная донорская акция «Капля добра». На улице с 10.00 до 14.00 будет работать мобильный комплекс с бригадой врачей, сообщает администрация города.

Просто так сдать кровь нельзя – предварительно надо записаться. К акции организаторы надеются привлечь молодежь. Весь процесс постараются сделать максимально спокойным и комфортным. Доноров ждет уютная зона отдыха с настольными играми и интерактивами.

«Капля добра» проходит уже 8 лет. За это время кровь сдали 1500 человек. Записаться и узнать, как подготовиться к сдаче крови, можно по ссылке.