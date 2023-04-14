В краевом онкологическом центре сломались аппараты УЗИ и КТ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в краевом онкоцентре вышли из строя аппараты КТ и УЗИ. Об этом сообщают sibnovosti.ru со ссылкой на депутата регионального парламента Илью Зайцева.

Руководство онкоцентра уже связалось с обслуживающей компанией. В течение недели специалист приедет в Красноярск для ремонта и выяснения причины поломки КТ. Что касается УЗИ, то аппарат должны починить 14 апреля силами своих специалистов.

На время починки техники пациентов, которым потребуются обследования, направят в другие учреждения. В том числе и частные, работающие по ОМС.