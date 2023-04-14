В Красноярске в магазине продавали опасные низковольтные кабели Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском магазине продавали опасное низковольтное оборудование. Об этом сообщил глава регионального Роспортебнадзора Дмитрий Горяев.

Так, на производстве некачественной продукции попалась ООО «Красноярская кабельная фабрика». Они выпустили оборудование (кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66 (партия 14) и кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66 (партия 393)). Все эти кабели не соответствовали техническим регламентам.

Как сообщает Горяев, такое оборудование могло ударить током, вызвать короткое замыкание и так далее. Нашли кабели в магазине «Светотехника», что на Мичурина, 5Д.

Роспотребнадзор объявил предостережение «Красноярской кабельной компании». Дмитрий Горяев советует: в случае покупки таких кабелей обратиться в управление.