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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:26

В Красноярске в магазине продавали опасные низковольтные кабели

Они могли стать причиной короткого замыкания и пожара
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске в магазине продавали опасные низковольтные кабели

В Красноярске в магазине продавали опасные низковольтные кабели

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском магазине продавали опасное низковольтное оборудование. Об этом сообщил глава регионального Роспортебнадзора Дмитрий Горяев.

Так, на производстве некачественной продукции попалась ООО «Красноярская кабельная фабрика». Они выпустили оборудование (кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66 (партия 14) и кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66 (партия 393)). Все эти кабели не соответствовали техническим регламентам.

Как сообщает Горяев, такое оборудование могло ударить током, вызвать короткое замыкание и так далее. Нашли кабели в магазине «Светотехника», что на Мичурина, 5Д.

Роспотребнадзор объявил предостережение «Красноярской кабельной компании». Дмитрий Горяев советует: в случае покупки таких кабелей обратиться в управление.