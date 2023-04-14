В рамках I Национальной премии «Умный город» обсудили внедрение цифровых решений и лучших практик проекта

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13 апреля в Красноярск прибыло более 500 делегатов из разных регионов страны на вручение Первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Деловая программа события началась с пленарного заседания на площадке Гранд холла Сибирь. В рамках мероприятия участники не только обменялись опытом и результатами лучших практик, но и сформировали совместные планы на будущее, обсудили, как масштабировать имеющиеся цифровые проекты в пределах всей страны.

Открыл заседание заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица, который с сибирским радушием поприветствовал гостей.

Напомним, цифровая трансформация – одна из 5 национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Проект «Умный город» реализуется на территории страны уже более 5 лет, успев охватить цифровыми решениями более 200 городов РФ.

В ходе пленарного заседания участники обсудили стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, методы совершенствования цифровой трансформации. Также рассмотрели вопрос внедрения технологий «Умного города» в формирование комфортной городской среды, в преддверии старта Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.