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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:00

Впервые в 2023 году в Красноярском крае зарегистрировали случай клещевого энцефалита

Предварительный диагноз поставили 18-летнему парню
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большеулуйском районе зарегистрирован первый случай клещевого вирусного энцефалита. Предварительный диагноз поставили 18-летнему парню, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Всего на территории края с начала сезона клещи укусили 22 жителей, половина из которых дети.

Несмотря на не самую весеннюю погоду, география появления кровососущих расширяется. За прошедшую неделю клещей снимали с себя жители Дивногорска, Красноярска, Минусинска, а также Емельяновского, Ирбейского, Ермаковского и Краснотуранского районов.