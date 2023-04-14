Впервые в 2023 году в Красноярском крае зарегистрировали случай клещевого энцефалита

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большеулуйском районе зарегистрирован первый случай клещевого вирусного энцефалита. Предварительный диагноз поставили 18-летнему парню, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Всего на территории края с начала сезона клещи укусили 22 жителей, половина из которых дети.

Несмотря на не самую весеннюю погоду, география появления кровососущих расширяется. За прошедшую неделю клещей снимали с себя жители Дивногорска, Красноярска, Минусинска, а также Емельяновского, Ирбейского, Ермаковского и Краснотуранского районов.