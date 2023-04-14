В красноярском «Роевом ручье» малышам Эдиповых тамаринов исполнился месяц

Фото: vk.com/парк "Роев ручей"

В парке «Роев ручей» малыши Эдиповых тамаринов Энштейна и Гретты отметили месяц со дня рождения. Они по очереди катаются на спинах у родителей и даже забираются посидеть на старших сестер, рассказали в парке.

Это уже не первое потомство пары обезьян и уже вторая двойня. Образовалась семья после того, как к самцу Эдипова тамарина из московского зоопарка привезли невесту.

Все дети Энштейна и Гретты проживают с ними в одном вольере, образую группу и оберегая новых членов семейства.