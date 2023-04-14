Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 апреля 2023 4:17

В Красноярском крае полиция остановила пьяного водителя с гробом в машине

Оказалось, что сотрудник ритуальных услуг вез усопшего в морг
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Во время дежурства в Абанском районе сотрудники ДПС остановили «ВАЗ». Во время проверки документов полицейские обратили внимание, что водитель выглядит подозрительно, и предложили тому пройти медосвидетельствование. Прибор показал 0,33 мг/л, сообщает ГУ МВД России по региону.

Кроме этого, в багажнике автомобиля представители власти обнаружили гроб с покойным внутри. 31-летний водитель объяснил, что никакого криминала тут нет. Выпил он вечером, и то – «немного, не любитель». А утром, так как работает в похоронном сервисе, повез на личной машине тело покойного в морг.

На мужчину составили административный протокол. С нарушением он согласился и посоветовал всем водителям, кто решил выпить, копить деньги.

- Рассчитывайте на то, что вы не проедете мимо сотрудников ГИБДД. Вас возьмут, настигнут и накажут – как и меня! – подвел итог водитель.