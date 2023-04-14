В Красноярском крае полиция остановила пьяного водителя с гробом в машине

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Во время дежурства в Абанском районе сотрудники ДПС остановили «ВАЗ». Во время проверки документов полицейские обратили внимание, что водитель выглядит подозрительно, и предложили тому пройти медосвидетельствование. Прибор показал 0,33 мг/л, сообщает ГУ МВД России по региону.

Кроме этого, в багажнике автомобиля представители власти обнаружили гроб с покойным внутри. 31-летний водитель объяснил, что никакого криминала тут нет. Выпил он вечером, и то – «немного, не любитель». А утром, так как работает в похоронном сервисе, повез на личной машине тело покойного в морг.

На мужчину составили административный протокол. С нарушением он согласился и посоветовал всем водителям, кто решил выпить, копить деньги.

- Рассчитывайте на то, что вы не проедете мимо сотрудников ГИБДД. Вас возьмут, настигнут и накажут – как и меня! – подвел итог водитель.