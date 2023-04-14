В Красноярском крае 30-летний закладчик хранил в съемной квартире почти 3 килограмма наркотиков

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жителя Красноярска полиция задержала с поличным – у него в машине нашли около 3 килограммов наркотиков. Еще почти столько же хранилось на съемной квартире, сообщает ГУ МВД России по региону.

Оказалось, мужчина уже полгода работает на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он выполнял роль так называемого «оптового» закладчика. Обязанности довольно простые: хранить наркотики и оборудовать тайники для мелких закладчиков.

Чтобы не попасться, мужчина даже снял отдельную квартиру для хранения свертков. В холодильнике, рядом с кетчупом и соусами, полиция нашла целый склад из различных видов психотропных веществ.

Задержали закладчика в тот момент, когда он доставал из тайника в лесном массиве очередную крупную партию. Реализовать ее уже не получится – мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.