Красноярский филиал Tele2 возглавил Юрий Камалов. Фото: предоставлено Tele2

К команде Tele2 он присоединился в 2016 году: начал с позиции технического директора филиала в Пензе и Саранске. Позже отвечал за запуск 4G в Пензенской области, а также подготовку стадиона «Мордовия Арена» к Чемпионату мира по футболу и успешно с этим справился.

Юрий Камалов поделился, как воспринял свое назначение в Красноярск:

- Я работал в Магадане и средней полосе России. Сибирь для меня оставалась «белым пятном». Приглашали работать в разные регионы, но семья не соглашалась. А в Красноярск позитивно воспринял и я, и родные.

Руководитель рассказал, какие задачи предстоит решать:

- Это сохранение достижений и продвижение новых сервисов, которые мы предлагаем. Продолжим укреплять свои позиции на массовом рынке и в корпоративном сегменте. Вызов для меня состоит в масштабе. По инфраструктуре и количеству объектов регион крупнее тех, в которых я работал до этого. Но «пожары» в нем «тушить» точно не надо. Красноярский филиал развивается по всем направлениям.

Юрий Камалов также отметил, что существующие проблемы связаны с географическими особенностями края:

- В регионе есть протяженные трассы со сложным рельефом, где на небольших участках пропадает связь. Есть отдаленные северные районы, куда тяжело зайти: оборудование доставляется вертолетами и по зимникам (специальным зимним трасам – ред.). Но трудности нас не пугают. Продолжаем работать над тем, чтобы каждый житель региона имел возможность пользоваться качественной мобильной связью. Это приоритетное направление.

По словам Юрия Камалова, в 2022 году в Красноярске инженеры модернизировали 10% городских вышек, ускорив мобильный интернет. Особое внимание оператор уделил окраинам, спальным районам и частному сектору. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком», мобильная связь появилась еще в 17 селах, деревнях и поселках Красноярского края. Суммарно в них живут 3,4 тысячи человек. Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков, планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.