Названа интернет-столица Красноярского края

Самыми «качающими» оказались жители деревни, где живут всего 700 человек. Фото предоставлено компанией

Красноярский край вошел в рейтинг регионов России по объемам потребления мобильного интернета на одного клиента. Исследование провел мобильный оператор Tele2. Самыми «качающими» оказались… нет, не жители Красноярска или Ачинска. Первое место среди небольших населенных пунктов – у деревни Петропавловка в Курагинском районе, где живут около 700 человек. Каждый абонент в этой деревне в среднем использует не менее 38 гигабайт в месяц. На втором месте – село Сизая Шушенского района. На третьем – поселок Шиверский Богучанского района. Также в десятку лидеров вошли село Карабула (Богучанский район), село Жерлык (Минусинский район), поселок Ангарский (Богучанский район), поселок Орджоникидзе (Мотыгинский район), село Суриково (Бирилюсский район), деревня Кедровая и село Галактионово (оба населенных пункта – в Краснотуранском районе). Аналитики Tele2 также отметили, что летом потребление падает, а зимой – возрастает. Разница между летним и зимним уровнем потребления мобильного интернета может достигать 20%. В первой сотне рейтинга больше всего населенных пунктов Курагинского, Богучанского, Канского, Минусинского и Ирбейского районов. В основном это села и деревни, где живут меньше тысячи человек. А вот среди городов в тройку лидеров попали Артемовск, Дудинка и Норильск.

К слову, в 15 населенных пунктах из первой сотни рейтинга сотовая связь появилась благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. В их числе деревня Кедровая, которая заняла девятую строчку рейтинга. Проект устранения цифрового неравенства реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. Только за 2022 год в крае стабильной голосовой связью и быстрым интернетом стали пользоваться 3,4 тысячи человек из небольших населенных пунктов.