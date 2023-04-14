В Красноярске повысилась стоимость проезда на автобусах до кладбищ Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году уехать на автобусе в Родительский день на кладбище станет дороже. Постановление о повышении стоимость проезда подписал мэр Красноярска Владислав Логинов.

Так, стоимость проезда на автобусах большого класса повысилась до 20 рублей, среднего класса – до 16 рублей. Год назад проезд стоил 15 и 12 рублей соответственно.

Возить красноярцев на кладбища будут автобусы КПАТП №№ 5 и 7. Напомним, что Родительский день в 2023 году приходится на 25 апреля.