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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 2:14

На трассе под Красноярском женщина погибла в лобовом ДТП с КамАЗом

Женщина-водитель легковушки вылетела на встречную полосу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

13 апреля под Красноярском в Уярском районе произошло смертельное ДТП с КамАЗом. Об этом сообщает ГИБДД.

На 884 километре трассы Р-255 39-летняя женщина-водитель ехала на своем Toyota Avensis, но в какой-то момент потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фурой.

Удар был такой силы, что машина в одно мгновение превратилась в груду металла. Женщина погибла на месте. Водитель КамАЗа не пострадал. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии.