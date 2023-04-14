На трассе под Красноярском женщина погибла в лобовом ДТП с КамАЗом

Фото: ГИБДД Красноярск

13 апреля под Красноярском в Уярском районе произошло смертельное ДТП с КамАЗом. Об этом сообщает ГИБДД.

На 884 километре трассы Р-255 39-летняя женщина-водитель ехала на своем Toyota Avensis, но в какой-то момент потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фурой.

Удар был такой силы, что машина в одно мгновение превратилась в груду металла. Женщина погибла на месте. Водитель КамАЗа не пострадал. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии.