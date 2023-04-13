Экс-главу Минусинского района будут судить за крупный пожар

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший глава Минусинского района Александр Клименко пойдет под суд за халатность. Краевая прокуратура утвердила против него обвинения после прошлогоднего пожара в районе поселка Топольки. Там загорелась свалка, после чего огонь перекинулся на дома.

Как пояснили правоохранители, с 2019 года Клименко не реагировал на нелегальную свалку, несмотря на то, что суд обязал районные власти устранить ее. Также местные органы не занимались уборкой сухой травы и мусора, и созданием противопожарных полос.

Произошедший в итоге пожар уничтожил имущество на 60 дачных участков, многие дома и хозяйственные постройки пострадали или сгорели полностью. Также были уничтожены лесные насаждения: ущерб природе составил более 22 миллионов рублей, ущерб жителям – почти 37 миллионов.

На имущество Клименко был наложен арест стоимостью 57 млн рублей: под него попали дом, квартира, земельные участки, нежилые помещения и снегоход. По самому уголовному делу экс-главе грозят обязательные работы или арест на полгода.