Житель Красноярска жестоко избил свою собаку ногами в лифте

Фото и видео: t.me/preo_24

В Красноярске местный житель жестоко избил свою собаку. Видео разлетелось по соцсетям – утверждается, что инцидент произошел в доме на Петра Подзолкова, 28.

На кадрах видно, что собака, судя по всему, справила нужду в лифте. После этого хозяин начинает агрессивно бить пса ногой. Что было дальше, и убрался ли мужчина за своим животным – неясно. В полиции в свою очередь заявили, что им не поступало заявлений о жестоком обращении с животными.

Отметим, что подобный случай произошел в Красноярске осенью. Тогда мужчина избил в подъезде своего щенка, и позже его нашли полицейские. При задержании оказалось, что красноярец подрабатывал наркокурьером.