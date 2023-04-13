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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 12:22

В Красноярске сгорели дачи в районе Сопки

Это не первый пожар в том районе за последние дни
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске произошел пожар в дачном массиве на Сопке. О возгорании в СНТ «Сад №1 Завода Телевизоров» в экстренные службы сообщили около 15:20 – на место выехали 7 единиц пожарной техники и более 30 сотрудников.

Площадь пожара составила 250 квадратов – огонь охватил два дома и пристройки на участках. Пожар удалось локализовать к 18:27.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. 8 апреля в районе Сопки сгорела еще одна дача – тогда заполыхал частный дом в СПК «Родничок».