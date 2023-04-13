Школьникам Кодинска подарили познавательную книгу о природе света

Участники презентации получили в подарок новенькую красочную книгу, рекомендованную для семейного чтения. Фото: Центр дополнительного образования Кодинска

В образовательные учреждения Кежемского района - филиалы Центральной районной библиотеки им. А.Ф. Карнаухова, школы и детские сады – энергетики передали 170 экземпляров научно-познавательной книги «Свет в твоем окошке». Издание адресовано детям младшего и среднего школьного возраста. В книге доступно описаны особенности природного явления: естественный и искусственный свет, способы производства электроэнергии для освещения. Юный читатель получает представление о физической сущности и роли света в человеческой жизни и природе. Задача издания - стимулировать интерес подрастающего поколения к истории страны, достижениям науки и техники, инженерной профессии в целом и к электроэнергетике, в частности. Презентации книги в регионах присутствия РусГидро приурочены к Международному дню детской книги, это десятый совместный проект гидроэнергетиков и издательства.

Такая презентация прошла и в Центре дополнительного образования Кодинска. Ее организовали энергетики совместно с фондом «Дом детской книги». Сотрудники Центра показали школьникам опыты со светом и тенью, устроили мини-лаборатории и помогли найти ответы на все поставленные вопросы. Каждый из 26 участников получил в подарок новенькую красочную книгу, рекомендованную для семейного чтения. Кстати, экземпляр книги смогут получить юные посетители Кежемского историко-этнографического музея им. Ю.С. Кулаковой и учащиеся Центра в течение года, если будут принимать участие и станут победителями творческих конкурсов и краеведческих викторин.

Библиотеки и детские учреждения Кежемского района периодически пополняются новыми книгами. Так, в прошлом году энергетики Богучанской ГЭС передали Центральной библиотеке пять комплектов развивающих книг «Дядя Степа» (в двух томах) и второго выпуска книги «Путешествие по странам и континентам» для слепых и слабовидящих детей, а в школы и Центр допобразования поступило научно-популярное издание «Удивительный Дальний Восток».