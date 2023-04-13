В Красноярске наградят лидеров Национальной технологической олимпиады

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Пять российских регионов-лидеров по участию и достижениям школьников в Национальной технологической олимпиаде получат награды в рамках специальной номинации «Наше будущее» первой Национальной премии «Умный город». Церемония состоится 13-14 апреля в Красноярске.

Национальная технологическая олимпиада – первые в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов, которые проводятся по самым разным направлениям: от искусственного интеллекта, робототехники и виртуальной реальности до разработки компьютерных игр и геномного редактирования.

Напомним, ежегодная Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» учреждена в 2023 году как межотраслевой и персональный конкурс проектов и достижений. Награда присуждается за достижения в реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Премия реализуется Минстроем России совместно с Минцифры России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также национальной программы «Цифровая экономика».