Эксперты составили рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

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Банковские аналитики проанализировали статистику по выданным автокредитам в январе-марте 2023 года и выяснил, что женщины чаще всего приобретают кроссоверы, а мужчины отдают предпочтение седанам.

По данным ВТБ, около 47% мужчин, оформляющих автокредиты, приобретают машины с типом кузова седан. Еще около 36% клиентов мужского пола получают финансирование на покупку кроссоверов. Оставшаяся доля сделок приходится на универсалы, хэтчбеки, лифтбеки и пикапы.

Среди заемщиков-женщин наблюдается прямо противоположная картина: около 45% занимают кроссоверы, порядка 40% - седаны, а остальную часть – прочие типы кузова.

«Безусловно, вопрос приобретения автомобиля зависит от личных предпочтений каждого и основной цели покупки. Однако мы выяснили, что подход к выбору машины различается еще и в зависимости от пола. За счет своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По данным ВТБ, наибольшим интересом у заемщиков обоих полов пользуется Lada. Средства на покупку транспортного средства этой марки в первом квартале получили примерно каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина.

В топ-5 наиболее популярных брендов среди мужчин также входят Kia, Hyundai, Omoda, Haval. У женщин второй по популярности маркой после Lada стала Omoda. Пятерку лидеров замыкают Kia, Hyundai и Haval.