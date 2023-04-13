В Красноярске нашли двух мертвых медвежат Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в районе улицы Сергея Лазо в Зеленой роще обнаружили двух медвежат. Очевидцы, которые сообщили об этом, рассказали: один был уже мертв, второй был сильно ранен и едва дышал, но и он вскоре умер. Как они могли оказаться в городе, причем не на окраине, не где-то среди старых заброшенных строений, а возле жилого дома. Сами ли пришли незаметно? Или вместе с матерью, которая могла быть молодой, неопытной, испугалась и сбежала, бросив медвежат? А может, их привезли браконьеры, а после выбросили? Ясно одно: это были совсем малыши и они не смогли бы выжить самостоятельно далее в лесу, где их никто бы не тронул.

Все это догадки. По поводу гибели – есть следы укусов собак, могли ли бродячие животные напасть на медвежат? Вполне. В полиции города сообщили, что проводят проверку по этому факту.