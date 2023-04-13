Более 1 миллиона услуг Социального фонда России получили жители Красноярского края в проактивном режиме в 2022 году

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю впервые подвело итоги деятельности за 2022 год. Фото: Нина БОНДАРЧУК

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю впервые подвело итоги деятельности за 2022 год как единая структура. Несмотря на то, что в 2022 году на территории края работали две самостоятельные организации, именно с этого началась работа ОСФР по Красноярскому краю.

12 - 13 апреля в ОСФР по Красноярскому краю состоялось годовое совещание руководителей профильных подразделений и представителей органов власти Красноярского края.

«С каждым годом жители Красноярского края могут получить все больше госуслуг СФР в проактивном режиме. Так, в 2022 году Отделением проактивно сформировано более 22 000 СНИЛС новорожденным, выдано 18 000 государственных сертификатов на материнский капитал, автоматически назначено 6 641 пенсия по инвалидности. Кроме того в 2022 году в крае в беззаявительном порядке установлено 15 818 ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам. По линии социального страхования в 2022 году работающим жителям края проактивно оплачено более 1,1 миллионов листков нетрудоспособности, 13 959 отпусков по беременности и родам и выплачено свыше 17 тысяч единовременных пособий при рождении ребенка», — рассказала управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко.

Управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко. Фото: Нина БОНДАРЧУК

Проактивный формат оказания госуслуг предусматривает, что ОСФР по Красноярскому краю предоставляет услуги до фактического обращения гражданина. От человека при этом не требуется ни подавать заявление, ни направлять в ведомство подтверждающие документы. Все необходимые сведения поступают в Социальный фонд из государственных информационных систем в рамках межведомственного взаимодействия.

«Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю уверенно держит курс на цифровую трансформацию. Практически все ключевые услуги Социального фонда граждане могут получать в электронном виде, в любое удобное время, даже не выходя из дома. Хочется отметить, что на сегодняшний день беззаявительное оформление мер поддержки, пособий и услуг СФР реализовано практически по всем направлениям деятельности Социального фонда России», — отметил в свою очередь заместитель Председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Приоритетными задачами ОСФР по Красноярскому краю на 2023 год по-прежнему остаются работа по принципу социального казначейства и дальнейшее внедрение проактивных форматов взаимодействия с жителями края.

Нина БОНДАРЧУК