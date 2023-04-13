В Железногорске пожилые супруги перевели мошенникам 7 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередными жертвами телефонных мошенников стали пожилые супруги из Железногорска. Мужчине – 70 лет, его супруге 68. На телефон позвонили неизвестные и – дальше уже идет классика: пенсионер услышал, что на его имя неизвестные оформляют крупный кредит. Звонивший представился службой безопасности банка и посоветовал, как «уберечь» накопления. Нужно было перевести все деньги на так называемый безопасный счет. Вдобавок супруги оформили несколько кредитов и перебросили деньги туда же.

- Более того, мошенники потребовали супругов записать себя на видеокамеру и сказать в кадре, что они участвовали в операции по изобличению аферистов. Потерпевший пояснил, что о таком виде мошенничества знал, все сотрудники банков, куда он обращался, также предупреждали о возможных атаках злоумышленников, - рассказали «Комсомольской правде»- в пресс-службе полиции.

Фото: МВД

Почему же тогда поверили? Мошенники прислали им снимки удостоверений. Кстати, сумма, на которую преступники обогатились, составляет более 6 миллионов 800 тысяч рублей. И еще вопрос: зачем они заставили пожилых людей записывать видео? Чтобы поиздеваться потом над ними.