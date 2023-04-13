В пасхальную ночь в Красноярске будут работать бесплатные автобусы Фото: Мария ЛЕНЦ

Опубликовано расписание бесплатных автобусов на Пасху в Красноярске в 2023 году. Информацией поделились в мэрии Красноярска. Напомним, что у верующих, которые не смогут сходить на богослужения, есть возможность последить за мероприятием в режиме онлайн.

Всего в ночь с 15 на 16 апреля 2023 года в Красноярске будут работать пять бесплатных пасхальных маршрутов:

- четыре маршрута будут находиться у храма Рождества Христова на Щорса, 44а;

- один - у Свято-Успенского мужского монастыря на Лесной.

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Развозить людей по домам бесплатные автобусы будут сразу после пасхальных богослужений. То есть около 02:00 часов. Маршруты пройдут через основные городские магистрали.