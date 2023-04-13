В Красноярске обустроят три бесплатных площадки для уличной торговли

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске благодаря корректировке бюджета получится обустроить в Кировском, Советском и Октябрьском районах бесплатные площадки для уличной торговли. Об этом сообщает администрация города.

Помимо самих площадок, благоустроят территорию вокруг: заменят асфальт, обустроят тротуары, установят малые архитектурные формы и посадят зелень.

Самая большая площадка появится на Павлова, 48. Там разместится 36 прилавков на 72 торговых места. Вдоль пешеходной зоны высадят живую изгородь и оборудуют парковку на 17 мест. Две других площадки будут чуть меньше – на 20 и 25 мест.

Все работы должны завершится уже в июне 2023 года.