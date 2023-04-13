В Красноярске полиция нашла подростков, избивших школьника на улице Павлова

Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как в сети появилось видео, на котором несколько подростков ставят на колени и избивают школьника, в полиции начали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних спустя пару часов установили всех участников конфликта, сообщает ГУ МВД России по региону.

Как оказалось, зачинщиками избиения стали двое школьников 2007 года рождения. Они решили «проучить» знакомого, который грубо высказался в адрес одного из них. В качестве поддержки они взяли с собой еще двоих друзей.

Полиция установила и личность избитого школьника. После этого его мама согласилась написать заявление. Теперь подросток должен пройти судебно-медицинское освидетельствование – в зависимости от тяжести травм будет принято решение о мере ответственности.