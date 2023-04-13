В Красноярске владелец детского центра выплатит 20 тысяч семье девочки, которую едва не задушил канат

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В Красноярске директора детского центра обязали выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье 3-летней девочки. Она получила травму на одном из аттракционов, сообщает прокуратура региона.

Трагедия едва не случилась, когда ребенок скатывался с одной из горок. Мальчик, который спустился раньше, выпустил из рук канат, и тот захлестнул шею малышки – ребенок буквально повис на веревке.

Девочка получила ушиб мягких тканей и области грудной клетки, она прошла амбулаторное лечение.

Проверка показала, что горка предназначалась для детей от 5 до 14 лет, и ребенок находился на ней без контроля ответственных лиц детского центра.

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