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НовостиОбщество13 апреля 2023 5:18

В Красноярске планируют благоустроить территорию рядом с лицеем № 7

Работы должны завершить в 2024 году
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Железнодорожного района

Фото: администрация Железнодорожного района

В Железнодорожном районе Красноярска планируется благоустроить участок земли по Менжинского, 13 в рамках поддержки инициативных проектов горожан. Работы должны завершить к 2024 году, сообщает администрация района.

В прошлом году с территории уже убрали 36 овощехранилищ, еще около 40 уберут этим летом.

Что появится на освободившимся пространстве, еще непонятно. Часть жителей выступают за площадку для выгула собак, однако есть и те, кто против этой идеи. Один из наиболее вероятных вариантов – уютное пешеходное пространство, которое дополнительно озеленят.