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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 4:24

На директора красноярской птицефабрики завели уголовное дело из-за злоупотребления им должностными полномочиями

Компании был нанесен ущерб более чем на 70 миллионов рублей
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи Красноярского края завели уголовное дело на директора ОАО «Птицефабрика Бархатовская». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ГСУ СК по региону.

С 2019 по 2023 годы, по версии следствия, руководитель фирмы принимал участие в управлении двух аффилированных организаций. По его указанию в одну из этих компаний птицефабрика продавала продукцию ниже себестоимости. Уже оттуда она реализовывалась по рыночной цене.

Во второй компании директор погасил кредитную задолженность, включив ее в качестве посредника по оптовой продаже продукции между птицефабрикой и контрагентами. Продукция отгружалась со значительными скидками.

Ущерб, нанесенный этими действиями, оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

Расследование продолжается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.