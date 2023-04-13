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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 4:09

В Лесосибирске нашли подозреваемого в повреждении надгробий на местном кладбище

Им оказался 22-летний парень
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске полиция нашла молодого человека, который может быть причастен к повреждению 25 надгробий на кладбище. Парень до этого не был судим, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Заявления от местных жителей о том, что на кладбище побывал вандал, начали поступать еще с 21 марта. Полиция завела уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.

Сейчас определяется сумма причиненного ущерба. Также предстоит выяснить, что послужило причиной такого поступка.