В Лесосибирске нашли подозреваемого в повреждении надгробий на местном кладбище

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске полиция нашла молодого человека, который может быть причастен к повреждению 25 надгробий на кладбище. Парень до этого не был судим, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Заявления от местных жителей о том, что на кладбище побывал вандал, начали поступать еще с 21 марта. Полиция завела уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.

Сейчас определяется сумма причиненного ущерба. Также предстоит выяснить, что послужило причиной такого поступка.