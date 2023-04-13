Красноярский педуниверситет откроет в Индонезии Центр русского языка

Фото: Министерство образования Красноярского края

Делегация Красноярского государственного педагогического университета в апреле с визитом побывала в министерстве образования, культуры, исследований и технологий Республики Индонезии. Были проведены и переговорами с вузами страны, сообщает Минобразования края.

В итоге договоренности удалось достичь сразу с несколькими учебными заведениями. С университетом Удаяна в ближайшее время будет подписан меморандум и соглашение о сотрудничестве.

Уже подписано соглашение с институтом Секола Тинги Бизнес Руната. Первую группу индонезийцев начнут обучать уже этим летом.

В политехническом институте Сахид в Джакарте встреча состоялась с руководством и студентами, которым в будущем интересно изучение русского языка.

В ходе визита была отмечена важность создания Центра открытого образования и продвижения русского языка за рубежом.