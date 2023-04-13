Вновь продавать бензин в Хатанге в Красноярском крае должны начать в кратчайшие сроки

Фото: правительство Красноярского края

По вопросу дефицита топлива в Хатанге было проведено выездное совещание. В нем приняли участие Сергей Понамаренко, первый заместитель губернатора края, председатель Заксобрания Алексей Додатко и представители власти, сообщает правительство региона.

Оказалось, что представители заправок объяснили приостановку продажи бензина местным жителям тем, что топлива нет. Проверить, так ли это на самом деле и что послужило причиной такого дефицита, предстоит антимонопольной службе.

Также на совещании были выработаны механизмы, которые должны позволить вернуть бензин на заправки.

Все оперативные службы, бюджетные организации и транспортные предприятия продолжают работать в штатном режиме, топливом они обеспечены в полном объеме.