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НовостиОбщество13 апреля 2023 3:06

Вновь продавать бензин в Хатанге в Красноярском крае должны начать в кратчайшие сроки

На проблемы с топливом пожаловались местные жители
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

По вопросу дефицита топлива в Хатанге было проведено выездное совещание. В нем приняли участие Сергей Понамаренко, первый заместитель губернатора края, председатель Заксобрания Алексей Додатко и представители власти, сообщает правительство региона.

Оказалось, что представители заправок объяснили приостановку продажи бензина местным жителям тем, что топлива нет. Проверить, так ли это на самом деле и что послужило причиной такого дефицита, предстоит антимонопольной службе.

Также на совещании были выработаны механизмы, которые должны позволить вернуть бензин на заправки.

Все оперативные службы, бюджетные организации и транспортные предприятия продолжают работать в штатном режиме, топливом они обеспечены в полном объеме.