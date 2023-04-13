В Красноярске осудили контрактника, самовольно покинувшего зону СВО. Фото: сайт Красноярского гарнизонного суда

Красноярский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно покинул зону боевых действий в Луганской народной республики. Как сообщает пресс-служба суда, рядовой проходил службу в Хабаровском крае, откуда был переброшен в зону СВО. В сентябре 2022 года решил «отдохнуть от военной службы» и повидать родственников. Уважительных и законных причин для отпуска у него не было. Поэтому сорвался, приехал в Туву и отдыхал, как ему хотелось.

И только спустя пару месяцев, в ноябре 2022 года рядовой добровольно прибыл в военную комендатуру Кызыльского гарнизона и дал о себе знать.

Суд прошел 11 апреля этого года, на территории одной из воинских частей Красноярского края. Дезертиру назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но приговор еще не вступил в законную силу, есть время на его обжалование.