В Зеленогорске задержали предполагаемого убийцу домашней собаки. Стоп-кадр видео

Несколько дней назад в соцсетях Зеленогорска появились фото и информация: найдена убитая собака, с ошейником, лежала в кустах. Неравнодушные горожане обратились в полицию, началась проверка. И вот «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ведомства, что задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

Мужчина пояснил, что это была его собственная двухлетняя собака, звали ее Дина, жила в доме. Но «не поддавалось воспитанию» - стала справлять нужду в неположенном месте, на кухне (вопрос, а он ее вообще гулять выводил? Занимался ею?) Хозяин хотел ее усыпить, но в ветеринарной клинике категорически отказались убивать животное. Тогда он сделал это сам. Проведенная экспертиза показала, что животное погибло от удушения и вывиха шейного позвонка.

Установлено, что ранее к подозреваемому неоднократно применялись принудительные меры медицинского характера за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности. Сейчас он вновь помещен в медицинское учреждение, на него завели дело по статье «Жестокое обращение с животными». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.