Предприятия Красноярского края готовятся к пожароопасному сезону

В полной готовности спецтехника – автоцистерны и пожарные поезда, проведена ревизия средств пожаротушения. Фото предоставлено компанией

Предприятия и организации Красноярского края готовятся к пожароопасному сезону. Специалисты формируют оперативные штабы, составляют перечни и графики мероприятий по профилактике возгораний, их реализация идет полным ходом. Так, например, на предприятиях СУЭК подготовительные работы начинаются заблаговременно, в начале марта. Одни из первых профилактических мероприятий – ежегодная уборка промышленных территорий от сухой травы и формирование защитной полосы. Как пояснили в компании, в случае палов эти меры должны предотвратить распространение огня на производственные и складские помещения, электрические подстанции, трансформаторы, линии электропередач, а также лесопосадки на рекультивированных участках. На горной технике, во всех зданиях и сооружениях предприятий проходят дополнительные противопожарные проверки. Для сотрудников организуют внеочередные инструктажи и тренировки с практическим применением огнетушителей. В полной готовности спецтехника – автоцистерны и пожарные поезда, проведена ревизия средств пожаротушения; где необходимо, приобретены новые. С приходом тепла на всех предприятиях будут круглосуточно дежурить мобильные группы и пожарные наряды.

- За годы работы на предприятиях накоплен большой опыт реализации противопожарных мероприятий, - говорит генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. - Поэтому огонь не пройдет и не нарушит стабильного функционирования предприятий и поставок топлива.