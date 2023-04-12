В Красноярске вновь объявили торги на реконструкцию улицы Дубровинского

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска планируют провести реконструкцию улицы Дубровинского, и ищут подрядчика. За 13,88 млн рублей компания должна будет расширить проезжую часть на 700 метрах улицы. Заявки на торги принимаются до 3 мая.

Примечательно, что мэрия уже искала подрядчиков на этот проект год назад. Однако тогда на конкурс так и не поступило ни одной заявки. Тогда сумма контракта составляла менее 5 млн рублей.

Отметим, что на Дубровинского планируется увеличить ширину внешних полос движения до 3,75 м, внутренних полос движения – до 3,5 м. Кроме того, власти хотят обследовать состояние подпорной стены.