В Красноярске забег «Умный город» даст старт I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства

Старт запланирован на 13 апреля, в 06.30. Отправной точкой станет набережная возле «Капитанского клуба». При пробежке гости краевой столицы смогут увидеть достопримечательности города в лучах рассвета.

Напомним, что именно столица Енисейской Сибири была выбрана площадкой для вручения I Национальной премии «Умный город» - награды межотраслевого и персонального конкурса проектов и достижений, направленных на повышение конкурентоспособности российских мегаполисов, создание безопасных и комфортных условий жизни людей.

Гостей и участников I Национальной премии в течение двух дней, 13 и 14 апреля, ждет насыщенная деловая программа. Основные мероприятия пройдут в МВДЦ «Сибирь». На пленарном заседании обсудят стратегию развития строительной отрасли и перспективы цифровой трансформации регионов. Также в эти дни будет работать масштабная выставочная экспозиция, где субъекты РФ представят наиболее удачные технические решения и инновационные проекты в сфере цифровизации городского хозяйства.