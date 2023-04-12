В Красноярском крае задержали курьеров-мошенников, которые забрали у 91-летней летней женщины миллион рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске полиция задержала трех курьеров, которые работали на телефонных мошенников. За время своей работы они забрали более 6 миллионов рублей у 14 жителей из Красноярского края и Кемеровской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

На след курьеров удалось выйти после того, как они забрали миллион у 91-летней жительницы Лесосибирска. Женщина поверила, что ее внучка виновна в ДТП, из-за которого пострадал человек.

Сначала был задержан один из курьеров, который получил от пожилой женщины деньги. Он перевел сообщникам 920 тысяч, оставив 80 себе. Еще двоих участников преступной схемы – парня 2000 года рождения и девушку 2005 года рождения из Новокузнецка, удалось задержать чуть позже.

Заведено 14 уголовных дел, ведется следствие.