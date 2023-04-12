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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:04

На месте снесенных павильонов в Красноярске начались работы по благоустройству «Цветочного квартала»

Пока специалисты расчищают территорию и устанавливают баннера
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске началась работа по благоустройству нового общественного пространства. Сквер «Цветочный квартал» появится на месте снесенных павильонов напротив Центрального рынка, сообщает городская мэрия.

На месте уже начались подготовительные работы: очистка и планировка территории, обрезка деревьев, демонтаж старого покрытия.

В итоге тут должно появиться уникальное пространство с зелеными зонами, удобными дорожками, освещением и скамейками. Необычность проекта в том, что он будет выполнен в тематике агрокультуры. Подчеркивать это будут даже клумбы с растущими овсом, ячменем, подсолнухами и капустой.

Также планируется обустроить пространство для проведения ярмарок.