В Красноярске избившего подозреваемого полицейского отправили под домашний арест

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В Красноярске полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело направлено в суд, а сам сотрудник находится под домашним арестом, сообщает Следком по региону.

9 февраля полицейские задержали на улице 51-летнего мужчину, которого подозревали в краже телефона. Когда его привезли в отделение, он выпрыгнул со второго этажа и ушел. Его удалось найти и вновь привести в полицию.

При этом, когда подозреваемый был вместе с сотрудником в коридоре, 35-летний оперуполномоченный несколько раз его ударил – в бедро и спину.

Спустя некоторое время мужчина умер. Что стало причиной смерти, прыжок со второго этажа или последовавшее избиение, в следственном комитете пока не сообщают.

Второе уголовное дело – о халатности – еще находится в производстве.