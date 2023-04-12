Рисунок в обмен на сиреневую аллею: в Красноярске дошколята рисуют сирень

Рисунок: Варвара Хеникейн

В конкурсе «Волшебная сирень» появились первые участники. Среди них Варвара Хеникейн из Красноярска. Девочка изобразила, как полосатый кот сладко спит в кустах сирени. Еще одна участница - Злата Труханова. Она нарисовала, как велосипед с кустами сирени мчит встречать солнце и весну.

Напоминаем, этот детский конкурс рисунков – часть большого совместного проекта «Сиреневый день» Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и «Комсомольской правды». В этом году его проведут уже в седьмой раз.

Принять участие в конкурсе «Волшебная сирень» могут детские сады Красноярска (как государственные, так и частные), детские образовательные центры и их воспитанников!

Рисунок: Ксения Архипова

Для этого воспитанникам дошкольных учреждений нужно нарисовать сирень во всех ее проявлениях. От одного ребенка – одна работа!

Фотографию рисунка следует загрузить на страницу конкурса, а после там же заполнить заявку.

Заявки принимаются по 4 мая. С 10 мая стартует голосование, которое продлится по 23 мая. Итоги подведем 25 числа. Последняя неделя мая – вручение приза победителям (высадка сирени).

Подробности на странице конкурса.