Жительница Красноярского края донесла в полицию на мужа-наркомана. Фото: МВД по краю

В Курагинском районе местная жительница сообщила в полицию о муже-наркомане. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что 41-летняя женщина сообщила в полицию с сообщением, что муж, будучи под наркотиками сел за руль. Инспекторы ДПС мужчину на дорогах поселка не встретили и пришли к нему домой, где и тот и находился.

Жена сразу же сказала полицейским, что супруг хранит наркотики в карманах. Мужчина начал сам шарить по своим карманам, и действительно нашел забытый сверток с гашишным маслом. Он хотел выкинуть его на глазах стражей порядка, но было поздно.

Дома у сельчанина нашли еще два таких свертка. А на даче – 2 килограмма марихуаны, посуду и пластиковые бутылки, а в бане 29 горшков с коноплей.

Мужчина заверил, что все это он выращивал только для себя. Полицейские же завели в его отношении уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.