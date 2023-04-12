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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:52

Из Красноярска в Санкт-Петербург можно будет улететь с авиакомпанией Smartavia

В апреле будет пять рейсов в неделю, с мая – по три
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Улететь из Красноярска в северную столицу России теперь можно будет с авиакомпанией Smartavia. Первый рейс ожидается 22 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта.

За последнюю неделю апреля самолеты совершат 5 рейсов, в мае их количество уменьшится до трех.

Вылет из Красноярска в 6.30, прибытие в Санкт-Петербург – в 7.30 по местному времени.

Обратно самолет вылетает в 20.40, прибывает в 5.30.

Цена за билет в одну сторону начинается от 6 900 рублей, туда-обратно – от 12 400 рублей.