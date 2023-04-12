Начальником экспертно-аналитического управления губернатора в Красноярском крае стал Виталий Богомазюк

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В Красноярском крае начальником экспертно-аналитического управления губернатора стал Виталий Богомазюк. Распоряжение о назначении от 11 апреля 2023 года появилось на сайте правительства региона.

Согласно этому распоряжению, Виталий Богомазюк будет занимать должность 3 года.

Раньше он был заместителем начальника управления общественных связей губернатора – советником руководителя администрации губернатора края.

В 2021 году ему была объявлена благодарность президента России за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.