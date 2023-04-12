Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 4:28

Начальником экспертно-аналитического управления губернатора в Красноярском крае стал Виталий Богомазюк

Назначение подписано на 3 года
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: kerpc.ru

Фото: kerpc.ru

В Красноярском крае начальником экспертно-аналитического управления губернатора стал Виталий Богомазюк. Распоряжение о назначении от 11 апреля 2023 года появилось на сайте правительства региона.

Согласно этому распоряжению, Виталий Богомазюк будет занимать должность 3 года.

Раньше он был заместителем начальника управления общественных связей губернатора – советником руководителя администрации губернатора края.

В 2021 году ему была объявлена благодарность президента России за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.