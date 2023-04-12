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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:08

Татьяна Киреева покидает пост директора красноярского телеканала «Енисей»

Она была его руководителем почти 6 лет
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал "Брежнева"

Фото: телеграм-канал "Брежнева"

Пост директора красноярского телеканала 20 апреля покидает Татьяна Киреева. Она возглавляла «Енисей» почти 6 лет, сообщает глава агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирина Брежнева.

- За это время телеканал прошел большой путь. Это и цифровизация канала, и внедрение новых форматов вещания, и новое оборудование с современной студией. Татьяна Владимировна внесла в жизнь канала много нового и фундаментально его укрепила, - рассказала Ирина Брежнева.

То, что работа велась в правильном направлении, подтверждают и полученные награды – три статуэтки ТЭФИ.

Причина, по которой увольняется Татьяна Киреева – семейные обстоятельства.