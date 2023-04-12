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НовостиОбщество12 апреля 2023 2:39

Красноярских водителей предупреждают о непогоде на трассе Р-257

Метель и гололедица
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярских водителей предупреждают о непогоде на трассе Р-257. Фото: ГИБДД Красноярск

Красноярских водителей предупреждают о непогоде на трассе Р-257. Фото: ГИБДД Красноярск

На трассе Р-257 «Енисей» непогода, дорогу заволокло снегом. Об этом сообщают в ГИБДД Красноярска.

Сейчас в районе трассы -6 градусов, снегопад и сильный ветер, а также гололедица. Словом, дорожные условия крайне неблагоприятны.

Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

Хуже всего ситуация в сторону Балахты, Зеледеево и на 59 километре трассы Р-257. На этих участках работает спецтехника.

Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не выезжать на встречную полосу там, где это запрещено.