Красноярских водителей предупреждают о непогоде на трассе Р-257. Фото: ГИБДД Красноярск

На трассе Р-257 «Енисей» непогода, дорогу заволокло снегом. Об этом сообщают в ГИБДД Красноярска.

Сейчас в районе трассы -6 градусов, снегопад и сильный ветер, а также гололедица. Словом, дорожные условия крайне неблагоприятны.

Фото: ГИБДД Красноярск

Хуже всего ситуация в сторону Балахты, Зеледеево и на 59 километре трассы Р-257. На этих участках работает спецтехника.

Фото: ГИБДД Красноярск

Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не выезжать на встречную полосу там, где это запрещено.