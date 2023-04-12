У семи красноярских туристов выявили кишечную инфекцию после возвращения из-за границы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала года у семерых человек выявили кишечную инфекцию, после возвращения домой из-за рубежа. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Большинство заболевших туристов – дети, которые отдыхали в Таиланде с родителями. Так, в марте 2023 года энтеровирусной инфекцией заболели сразу два ребенка из одной семьи.

Кроме того, фиксировались такие заболевания, как норовирусная, ротавирусная инфекции, а также сальмонеллез. Дмитрий Горяев напоминает, что этими недугами можно заболеть при употреблении немытых овощей и фруктов, сырых продуктов и купании в грязной воде.